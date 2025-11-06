Омичкам светят «зарплаты» от мужей

Эксперт уверена, что за уборку и готовку женщинам нужно платить денежную компенсацию.

Omskinform.ru

Женщины, чей домашний труд позволяет семьям экономить сотни тысяч рублей в месяц, заслуживают настоящего признания со стороны мужчин, считает психолог Александра Миллер. Об этом сообщает «Абзац».

По словам эксперта, в современном обществе все чаще звучат идеи равноправия и партнерства. Поэтому, если в семье женщина берет на себя все заботы о доме и отказывается от карьеры, ее труд должен быть оценен материально. Регулярные выплаты от супруга, уверена специалист, стали бы заслуженным вознаграждением за ежедневный труд и заботу о семье.

– Речь о законодательно закрепленной обязанности супруга выплачивать жене, взвалившей на себя все хозяйство, своеобразную зарплату. Пусть это будет фиксированный ежемесячный платеж, который будет поступать на ее личный, ни от кого не зависящий счет. Обязательные выплаты – не подачка от мужа. Это справедливая компенсация за труд и признание того, что карьера мужчины, его спокойствие и его успех построены в том числе на бесплатном труде женщины, которая обеспечила ему надежный тыл, – заявила Миллер.

Кроме того, подобный подход, по словам специалиста, помог бы женщинам обрести финансовую независимость – из зависимого положения они становились бы равноправными партнерами с собственным источником дохода. Это, в свою очередь, укрепляет семью и способствует более честным и открытым отношениям между супругами. Что думают по этому поводу мужчины, не сообщается.