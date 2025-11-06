В Омском аэропорту задержали самолет в Уфу

Посадка на рейс только завершилась.

пресс-служба Омского аэропорта

Сегодня из Омска в Уфу не смог вовремя вылететь борт «Азимута». Отправление планировалось в 11:10, но его перенесли на 14:00.

Отметим, что в 9:30 часов пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы. Их ввели для обеспечения безопасности полетов.

На данный момент самолет еще не вылетел. К 15:00 только завершилась посадка на рейс.