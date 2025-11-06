В Омске растет интерес к искусственному интеллекту среди людей старшего поколения

Жители Омской области старше 55 лет все чаще обращаются к нейросетям: по данным «МегаФона», за девять месяцев 2025 года число таких пользователей выросло в четыре раза.

Искусственный интеллект перестает быть уделом молодежи – теперь им активно интересуются представители старшего поколения. Согласно аналитике компании «МегаФон», общее число пользователей ИИ в России с января по сентябрь увеличилось на 110 % по сравнению с прошлым годом.

В Омской области интерес к нейросетям среди абонентов вырос в 1,5 раза, а омичи старше 55 лет стали использовать ИИ-сервисы в четыре раза чаще. Аналогичные тенденции отмечены и в других регионах: в Амурской области таких пользователей стало больше в 11 раз, в Оренбургской – в 15 раз, а в Рязанской области и Карачаево-Черкесии – в 9 раз.

При этом второй по темпам роста группой оказались подростки 14–17 лет – их число увеличилось втрое. Всего же пользователи стали расходовать на работу с нейросетями в девять раз больше мобильного трафика, чем год назад. Пик интереса пришелся на лето: 88 % всего трафика на ИИ-сервисы было зафиксировано в июле.

Основную часть аудитории нейросетей составляют россияне 25–44 лет (67 %), среди которых большинство – мужчины (около 70 %). Самым популярным инструментом остается ChatGPT, на втором месте – GigaChat, третью позицию занимает Qwen.

Также зафиксирован рост интереса к нейросетям для редактирования видео – трафик на такие сервисы вырос почти в восемь раз. В то же время пользователи стали значительно реже обращаться к ИИ для генерации музыки – здесь падение составило 87 %.

Больше всего пользователей искусственного интеллекта по-прежнему проживает в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Однако самые высокие темпы роста интереса зафиксированы в Дагестане, Чечне, Южной Осетии, Ненецком автономном округе, Магаданской области и Калмыкии.