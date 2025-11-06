Срок короткий: ремонтировать школу в Омской области доверили «подозрительной» компании

Подрядчик, выигравший миллионный контракт, набирает рабочих через соцсети. Это обстоятельство смущает жителей Муромцево.

В райцентре Муромцево Омской области на очередной скандальный виток выходит история с ремонтом школы № 1. На объект были потрачены миллионы, но он не был завершен и подрядчик сбежал. Денег добавили и нашли новую фирму, но и эта ситуация выглядит возмутительной для муромчан, и уже никто не верит, что школа когда бы то ни было откроет двери для детей.

Здание ее, 1960-х годов постройки, по тем временам считалась довольно современным и вместительным. В XXI веке порядком развалилась и морально устарела. В нацпроект по капитальному ремонту вошла по всем параметрам, на 120,2 млн рублей был заключен контракт с единственным участником торгов – ООО «Ростпромстрой» из Санкт-Петербурга. 30 ноября 2024 года его планировали завершить.

Уже в 2025 году министр образования Омской области Ольга Степанова откровенно признала, что работы в школе буксуют.

– В принципе, остался не такой большой объем, – сказала она на пресс-конференции журналистам.

Побывавший на объекте в канун очередного учебного года губернатор говорил о 70 % готовности.

– Задача главе района Сергею Казанкову и министру образования Ольге Степановой прежняя – сдать объект до конца года, – написал он своем телеграм-канале.

Для решения этой задачи пришлось пойти на крайние меры. Во-первых, решено было расстаться с подрядчиком, при этом Федеральная антимонопольная служба внесла компанию «Ростпромстрой» в Реестр недобросовестных подрядчиков на два года из-за нарушения условий государственного контракта.

– График выполнения работ предусматривал два этапа: первый этап – с даты заключения контракта до 31.08.2024; второй этап – с 01.09.2024 до 30.11.2024. Установлено, что с июня 2025 года работники и техника на объекте отсутствовали, работы фактически не велись, – сообщили в УФАС.

Бюджет выделил дополнительные средства, изначально заявленная цена составила 30 млн рублей. На аукционе 27 октября 2025 года сумма была отторгована до 28 млн рублей. Некий подрядчик снизил сумму более чем на 2 млн рублей. При условии, что до 15 декабря он должен выполнить определенный перечень работ и сдать объект.

Хороший был бы подарок к Новому году, но в Муромцево сомневаются, что компания, набирающая рабочих через соцсети, завершит работы по новому графику. Название фирмы не приводится, однако, по некоторым данным, подрядчик из Уфы.

– Мы не имеем с предыдущим подрядчиком НИЧЕГО общего. Объект большой, сложный. Срок короткий. В связи с вышеуказанным приглашаем на усиление нашей команды умелые руки и подсобных рабочих, - написал представитель подрядной организации, прибывшей в Муромцево для завершения ремонта школы № 1.

Напомним, что два года учащиеся школы ездят учиться за несколько километров от дома в Петропавловскую среднюю школу. С этим связаны организационные трудности, в том числе по перевозке детей.