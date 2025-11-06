Хоценко: в Омской области создается Центр демографических компетенций

Новая структура займется анализом рождаемости, миграционных процессов и подготовкой предложений по поддержке семей.

Сергей Мельников

В Омской области по инициативе губернатора Виталия Хоценко будет создан Центр демографических компетенций, призванный выстроить комплексную систему мер по улучшению демографической ситуации в регионе. Как отметил губернатор, деятельность центра станет важной частью долгосрочной программы по повышению рождаемости и развитию социальной инфраструктуры.

– Омский Центр демографических компетенций станет частью региональной программы по повышению рождаемости до 2030 года. Главная цель – создать эффективную систему поддержки семей и повысить качество жизни жителей Омской области, – подчеркнул Виталий Хоценко.

В задачи нового центра войдет анализ ключевых демографических показателей: рождаемости, смертности, миграции, структуры населения. Специалисты будут формировать аналитические отчеты, на основе которых власти смогут принимать адресные решения по развитию мер поддержки семей, особенно молодых родителей и многодетных.

Также центр займется сбором и обработкой данных от муниципалитетов, чтобы комплексно оценивать потребности территорий. Отдельное внимание планируется уделить изучению общественного мнения, выявлению факторов, влияющих на принятие решения о рождении детей, и подготовке рекомендаций по совершенствованию семейной политики.

Создание Центра демографических компетенций позволит Омской области выстроить современную модель управления демографическими процессами, объединяющую усилия органов власти, научных и общественных организаций.

По словам губернатора, принятые меры направлены на то, чтобы каждая семья в регионе чувствовала реальную поддержку, а рождаемость постепенно росла за счет уверенности жителей в завтрашнем дне.