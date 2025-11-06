В центре Омска сдают в аренду старинный дом за 500 рублей

Однако арендатору придется ремонтировать здание.

Омские власти выставили на торги аварийный объект культурного наследия – дом по адресу: Почтовая, 37. По данным портала «ГИС Торги», деревянное здание 1917 года постройки хотят сдать в аренду на 49 лет.

Начальная цена аренды 437,4 рубля в год (по 1 рублю за каждый квадратный метр площади). Прием заявок продлится до 1 декабря. Итоги планируется подвести 4 декабря.

Отметим, что по условиям договора арендатор должен будет застраховать дом на 2 млн рублей, в течение двух лет разработать проект реставрации здания, а в течение семи – провести ремонт.