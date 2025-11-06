Омск-Информ
·Происшествия

Бастрыкин взялся за сироту, лишенную жилья в Омской области

По обращению женщины с двумя детьми возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав сироты в Омской области.

Женщина обратилась в приемную председателя СК через «ВКонтакте», пожаловавшись на многолетнее невыполнение ее права на жилье. С 2012 года она состоит в специализированной очереди, однако судебное решение по ее делу до сих пор не исполнено. Все предыдущие обращения матери двоих детей в различные инстанции результатов не дали. По факту обращения омские следователи СК России возбудили уголовное дело. 

Бастрыкин поручил руководителю омского управления СК Виталию Батищеву представить отчет о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

