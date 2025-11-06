Омск-Информ
Омский аэропорт начнет бороться с массовыми атаками дронов

Оборудование будет работать три года.

Омский аэропорт арендовал Серп-ВС6Д – российскую автоматизированную систему радиоэлектронного подавления беспилотных летательных аппаратов. Серп-ВС6Д находит каналы связи, управления беспилотниками и отправляет команду на подавление в соответствующих диапазонах частот. Оборудование эффективно как против одиночных, так и против групповых целей.

По данным портала «Госзакупки», арендодатель – принадлежащая аэропорту компания «ТЗК Омск (Центральный)». Ее возглавляет бывший гендиректор аэропорта Сергей Зезюля.

Контракт ТЗК и аэропорт подписали на три года. За это время воздушная гавань заплатит 8,5 млн рублей – по 236 тысяч рублей в месяц.

