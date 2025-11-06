Омский менеджер отделался условкой за «освоение» миллионов

Мужчина перепродал три снегохода компании.

Омский районный суд Омской области признал 36-летнего местного жителя виновным в растрате чужого имущества, доверенного ему, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как установил суд, с ноября 2024 года по январь 2025 года мужчина, работая менеджером по продажам в компании по реализации внедорожной мототехники, присвоил три снегохода, доверенные ему по должности, и перепродал их третьим лицам. Причиненный компании ущерб превысил 4 миллиона рублей.

В ходе оперативных мероприятий полиция установила местонахождение снегоходов, изъяла их и вернула владельцу. Подсудимый полностью признал свою вину.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор пока не вступил в законную силу.