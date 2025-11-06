Омск-Информ
Омичку начали судить за издевательства над дочерью

Ей грозит колония.

Вчера Ленинский суд Омска начал рассматривать дело местной жительницы, которую обвиняют в истязании малолетней дочери. Теперь омичке грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

По версии следствия, с февраля по апрель 2025 года женщина систематически избивала девочку и наказывала другими способами за непослушание. В результате мать причинила ребенку физические и нравственные страдания.

Ранее также сообщалось, что другую 30-летнюю омичку обвиняют в истязании 8-летнего сына.

