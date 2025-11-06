Шелест призвал омичей подарить праздник детям и присоединиться к новогодним акциям

Благотворительная инициатива призвана объединить омичей вокруг идеи добра и сделать праздничные дни по-настоящему теплыми для всех детей города.

Пресс-служба администрации города Омска

В Омске стартует традиционная благотворительная акция по сбору сладких подарков и новогодних сюрпризов для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Мэр Омска Сергей Шелест отметил, что в преддверии Нового года каждый горожанин может помочь Деду Морозу поздравить маленьких омичей и подарить им радость долгожданного праздника.

С 12 ноября по 23 декабря городской Центр социальной поддержки населения проводит сбор кондитерских изделий, из которых формируются сладкие новогодние подарки. Ежегодно, благодаря участию горожан, удается подготовить более 250 таких сюрпризов.

Кроме того, в Центре принимают детские карнавальные костюмы, новогодние игрушки, елочные украшения и спортивный инвентарь для зимнего отдыха.

Желающие поучаствовать в акции могут принести подарки по адресам:

ул. Богдана Хмельницкого, 132;

проспект Мира, 35б.

Дополнительную информацию, включая вопросы транспортировки, можно уточнить по телефону 8 (3812) 22-18-30.