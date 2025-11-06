Омск-Информ
В Омске вместо модного фудмаркета собираются открыть большой ресторан

Пока дизайнер работает над оформлением интерьера.

На месте фудмаркета «Гараж» планируют открыть ресторан южной кухни «Муся любит плов». Об этом сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».

В торговом центре Festival City уже установлены баннеры нового заведения, а его открытие запланировано на начало весны.

Над оформлением интерьера работает Юлия Ковалевская, основатель омского дизайнерского сообщества и руководитель омского отделения Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов.

Напомним, первый филиал ресторана начал работу в конце сентября этого года на бульваре Архитекторов, где уже завоевал популярность у местных жителей.

