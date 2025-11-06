В Омской области снова выросли долги по зарплатам

По последним данным, они достигли 2 млн рублей.

По данным Омскстата, в сентябре просроченная задолженность по зарплате в компаниях Омской области достигла 2 млн рублей. По сравнению с августом эта сумма выросла в 3,7 раза (на 537 тысяч рублей).

Всего организации задолжали 87 работникам. В среднем на одного приходится 22 954 рубля.

Отметим, что в августе задолженность тоже росла и была на 73 % выше, чем в июле. Однако самая большая задолженность наблюдалась в феврале – 225 работникам недоплатили 4,2 млн рублей.