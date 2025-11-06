В Омске снизили стоимость легендарного бара

Изначально клуб оценивали в 20 миллионов, но покупателя тогда найти не удалось.

avito.ru

В феврале этого года владельцы известного омского бара «Рок-клуб» на улице Лермонтова объявили о его продаже. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

Изначально заведение оценивали в 20 миллионов рублей, но, вероятно, покупателя тогда не нашли. Сейчас клуб снова выставлен на продажу, и уже по сниженной цене 16 миллионов рублей.

– На продаже коммерческое помещение площадью 231 кв. м. Удачное месторасположение дома. Отдельный центральный вход и два служебных. Удобные подъездные пути для погрузки-разгрузки, – сообщается в объявлении.

Кроме того, владелец уточняет, что помещение свободного назначения, при необходимости можно вывезти мебель и технику, а торг возможен.