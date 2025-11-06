Омск-Информ
Жительница Омской области отсудила 35 тысяч у больницы за некачественное лечение

Женщину лечили не по правилам.

Жительница Колосовского района Омской области отсудила 35 тысяч рублей у Центральной районной больницы. В такую сумму оценили компенсацию морального вреда.

Как сообщает прокуратура, женщина получила дома травму и пришла в больницу. Ее лечили, но, как потом выяснилось, некачественно. Хирург проигнорировал клинические рекомендации и не составил тактику лечения.

К чему привело такое лечение, не сообщается. Однако суд встал на сторону пациентки. Отметим, что решение суда уже вступило в законную силу.

