В Омской области простятся с погибшим на СВО бойцом

Он погиб 14 мая.

Сегодня, 6 ноября, стало известно о гибели Евгения Нохрина в зоне проведения специальной военной операции. Печальную новость сообщил глава Муромцевского муниципального района Омской области Сергей Казанков на своей странице во «ВКонтакте».

Сообщается, что рядовой Нохрин трагически погиб 14 мая. Ему было 47 лет. У Евгения осталась мать.

Дата и место прощания с погибшим пока не определены.