Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омске с рельсов сошел тепловоз

Инцидент произошел ночью, прокуратура начала проверку.

Сегодня, 6 ноября, около часа ночи в Советском округе Омска возле станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги с рельсов сошел тепловоз типа ТЭМ2.

Как уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошел при проведении маневровых работ локомотива.

– Задержек в движении подвижного состава по станции не последовало. Причины и обстоятельства события устанавливаются, – добавили в прокуратуре.

Ведомство проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Если нарушения подтвердятся, будут применены меры прокурорского реагирования.

·Происшествия

В Омске с рельсов сошел тепловоз

Инцидент произошел ночью, прокуратура начала проверку.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Сегодня, 6 ноября, около часа ночи в Советском округе Омска возле станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги с рельсов сошел тепловоз типа ТЭМ2.

Как уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошел при проведении маневровых работ локомотива.

– Задержек в движении подвижного состава по станции не последовало. Причины и обстоятельства события устанавливаются, – добавили в прокуратуре.

Ведомство проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Если нарушения подтвердятся, будут применены меры прокурорского реагирования.

Мария Филимонова