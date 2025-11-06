Омичи месяцами не могут найти работу

В среднем трудоустроиться получается только через три месяца.

Безработные омичи, обратившиеся в кадровые центры, трудоустраиваются примерно за три месяца. Об этом сообщает «НГС55» со ссылкой на региональное министерство труда и социального развития.

Продолжительность периода поиска работы зависит от опыта работы кандидата и уровня полученного образования. Работодателей привлекают сотрудники, которые участвуют в профессиональных мероприятиях вроде тренингов, мастер-классов и семинаров. Также они обращают внимание на дипломы о повышении квалификации.

Молодежи помогают быстрее устроиться данные о практике и стажировках, полученных в процессе учебы.