·Политика

В мэрии Омска объявили «кастинг» на место руководителя-«многостаночника»

В месяц высокопоставленному чиновнику обещают платить до 74 тыс. рублей.

В администрации Омска открылась вакансия на должность заместителя директора департамента жилищной политики. Объявление опубликовано на сайте «Госслужба».

В компетенции замдиректора будет входить целый ряд обязанностей: координация деятельности отдела правового и кадрового обеспечения, отдела приватизации и социального найма, отдела управления муниципальным жилищным фондом департамента, казенного учреждения города Омска «Городской жилищный центр».

Основные требования к кандидатам включают наличие высшего образования, опыт работы по специальности «юриспруденция» и на государственной службе не менее двух лет.

Зарплата сотрудника составит от 60 940 до 74 470 рублей в месяц. Прием заявлений завершится 30 декабря. 

Мария Филимонова