Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омичам рассказали об опасности киви для здоровья

Врач отметила, что употреблять фрукт можно не всем.

Гастроэнтеролог Елена Пехотина предостерегла об опасности употребления киви для отдельных категорий людей. Как сообщила специалист в беседе с РИА Новости, этот фрукт обладает высоким уровнем кислотности, что способно спровоцировать изжогу и раздражать слизистую оболочку желудка. Наибольшему риску подвержены пациенты с диагностированными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит и язва.

Кроме того, киви является потенциальным аллергеном, особенно для людей с повышенной чувствительностью к экзотическим фруктам. Однако, несмотря на возможные риски, врач подчеркнула пользу киви благодаря высокому содержанию витаминов C и K, калия и полезных органических кислот. Они укрепляют сосуды и способствуют усвоению железа, поэтому киви рекомендуют людям при железодефицитной анемии, гиповитаминозе и ухудшении работы иммунитета.

Для предотвращения негативных последствий доктор советует ограничивать потребление киви двумя плодами в сутки.

·Общество

Омичам рассказали об опасности киви для здоровья

Врач отметила, что употреблять фрукт можно не всем.
GigaChat

Гастроэнтеролог Елена Пехотина предостерегла об опасности употребления киви для отдельных категорий людей. Как сообщила специалист в беседе с РИА Новости, этот фрукт обладает высоким уровнем кислотности, что способно спровоцировать изжогу и раздражать слизистую оболочку желудка. Наибольшему риску подвержены пациенты с диагностированными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит и язва.

Кроме того, киви является потенциальным аллергеном, особенно для людей с повышенной чувствительностью к экзотическим фруктам. Однако, несмотря на возможные риски, врач подчеркнула пользу киви благодаря высокому содержанию витаминов C и K, калия и полезных органических кислот. Они укрепляют сосуды и способствуют усвоению железа, поэтому киви рекомендуют людям при железодефицитной анемии, гиповитаминозе и ухудшении работы иммунитета.

Для предотвращения негативных последствий доктор советует ограничивать потребление киви двумя плодами в сутки.

Мария Филимонова