Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Сразу двоих жителей Омской области убило упавшими деревьями

Оба погибли в лесу.

На минувших выходных в Омской области произошло два похожих несчастных случая. Мужчин убило упавшими деревьями.

Как сообщает следственный комитет, первая трагедия произошла в понедельник, 3 ноября, около деревни Китерма Крутинского района. Местный житель получил смертельные травмы, когда заготавливал дрова.

Во вторник, 4 ноября, в 90 км от села Атирка Тарского района погиб разнорабочий одного из районных предприятий, который валил лес.

Теперь в обстоятельствах и причинах смертельных случаев разбираются следователи.

·Происшествия

Сразу двоих жителей Омской области убило упавшими деревьями

Оба погибли в лесу.
omskinform.ru

На минувших выходных в Омской области произошло два похожих несчастных случая. Мужчин убило упавшими деревьями.

Как сообщает следственный комитет, первая трагедия произошла в понедельник, 3 ноября, около деревни Китерма Крутинского района. Местный житель получил смертельные травмы, когда заготавливал дрова.

Во вторник, 4 ноября, в 90 км от села Атирка Тарского района погиб разнорабочий одного из районных предприятий, который валил лес.

Теперь в обстоятельствах и причинах смертельных случаев разбираются следователи.