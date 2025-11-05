Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омские школьницы выиграли по 1 млн рублей

Они смогут потратить эти деньги на стартап или образование.

Школьницы из Омской области стали победителями во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Они соревновались с учениками 8–10-х классов со всей страны и в итоге смогли выиграть по миллиону рублей.

Ирина Лопарева из омской школы № 120 уже трехкратный победитель: в 2022 году она стала лучшей среди 5–7-х классов, а в 2023 году – среди 8–10-х классов в категории «не выпускной класс». В этом году она заняла первое место в категории «выпускной класс».

Ученица Конезаводской школы Марьяновского района Анжелика Себелева ранее доходила только до полуфинала.

Потратить деньги девушки смогут на образование или запуск стартапов.

·Общество

Омские школьницы выиграли по 1 млн рублей

Они смогут потратить эти деньги на стартап или образование.
Министерство образования

Школьницы из Омской области стали победителями во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Они соревновались с учениками 8–10-х классов со всей страны и в итоге смогли выиграть по миллиону рублей.

Ирина Лопарева из омской школы № 120 уже трехкратный победитель: в 2022 году она стала лучшей среди 5–7-х классов, а в 2023 году – среди 8–10-х классов в категории «не выпускной класс». В этом году она заняла первое место в категории «выпускной класс».

Ученица Конезаводской школы Марьяновского района Анжелика Себелева ранее доходила только до полуфинала.

Потратить деньги девушки смогут на образование или запуск стартапов.