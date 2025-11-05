Омский «Авангард» расстался с опытным форвардом из фарм-клуба

Форвард покидает «крылья» после полугода игры.

omskinform.ru

Сегодня, 5 ноября, хоккейный клуб «Авангард» по обоюдному согласию расторг контракт с нападающим фарм-клуба Максимом Лазаревым. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

– Благодарим Максима за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере, – подчеркнули в пресс-службе.

В нынешнем сезоне форвард сыграл 9 матчей в ВХЛ, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. За всю карьеру в лиге на его счету 400 игр, 98 голов и 124 ассиста.

Контракт с 29-летним нападающим был подписан в июне 2025 года, и планировалось, что он будет выступать за «Омские Крылья» до конца сезона-2025/2026.