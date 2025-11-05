Омских сладкоежек стали нагло обманывать с пирожными

Объем и масса многих товаров снижаются, при этом цена остается той же либо растет.

omskinform.ru

Исследовательская компания NTech сообщает о новых уловках производителей продуктов питания. Сейчас в России наблюдается следующая тенденция: уменьшается количество, объем или вес товара в упаковке, при том что прежняя цена сохраняется.

Этот процесс называется «шринкфляцией». В 2025 году средний вес или объем реализуемых продуктов сократился на 3 % по сравнению с прошлым годом.

– В 2024 году шринкфляция практически сошла на нет, но с начала 2025 года тенденция вновь начала набирать обороты в России, – пишет «Комсомольская правда».

Наблюдается это во всех группах товаров: от тортов и шоколада до безалкогольных напитков, рыбы, готовых блюд. По данным NTech, больше всего «похудели» пирожные, которые за год потеряли в среднем 11 % объема.

Впрочем, никого сейчас не удивишь крупой, фасованной по 450 и 900 г вместо 500 г и 1 кг, в упаковке молока сейчас не литр, а 0,97 или же 0,87 литра, в плитке шоколада уже нет 100 г, а 90 г в лучшем случае.

При этом шринкфляция не приводит к снижению стоимости товара. Например, литр растительного масла стоил 130 рублей, производитель решил наливать в те же бутылки 0,9 л. Если посчитать, то цена масла должна быть 130 рублей Х 0,9 л = 117 рублей, но этого не происходит. Покупатель переплатит 13 рублей и недополучит 70 мл масла.

– Производителям менять вес и объем товаров или состав выпускаемых продуктов не запрещено, главное – новая информация должна быть указана на упаковке, – говорит специалист по защите прав потребителей Татьяна Смыслова. – Если этого нет, то это уже обвес, а за него производителя штрафуют.

Остальное – это манипуляции, и как покупатель воспринимает вес и объем товара и сопоставляет его с ценой – головная боль только покупателя. К тому же указать цифры могут мелким шрифтом и даже на оборотной стороне упаковки.

Тем временем в Госдуме намерены упростить систему цен на продукцию в торговых сетях и магазинах – депутаты требуют единого формата обозначения стоимости. Указывать ее исключительно в граммах или килограммах, а не за кг или за штуку.