Снова тепло и снег: на Омск надвигается циклон из Северной Атлантики

По данным Обь-Иртышского УГМС, с 5 по 8 ноября Омскую область накроет циклон из Северной Атлантики. Он принесет с собой теплый воздух и осадки разной интенсивности в виде снега, мокрого снега и дождя.

Сегодня в Омске будет – 7…– 12 °С. Днем в западных районах области ожидается снег. Температура там составит – 2…– 7 °С.

С 6 по 8 ноября осадки разной интенсивности ожидаются повсеместно. В регионе пройдут снег и дождь. В результате на дорогах образуются снежные заносы и гололедица. Температура воздуха будет колебаться от – 4 до + 5 градусов.

С 9 ноября начнет холодать. Осадки уменьшатся.