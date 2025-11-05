Омская «Мега» получила нового гендиректора

Теперь управлять торговым центром и сетью «Мега» будет команда «Велес Менеджмента».

omskinform.ru

В Газпромбанке сообщили, что управление рядом активов, включая УК «Мега» и 14 торговых центров сети в 12 регионах страны, передано компании «Велес Менеджмент».

В число переданных объектов вошли торговые центры в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Компания «Велес Менеджмент» работает с 2004 года и входит в группу «Велес Капитал». Новым генеральным директором УК «Мега» назначена Оксана Козлова. Управление и развитие торговых центров теперь обеспечивают совместно команды УК «Мега» и ООО «Сибфинанс».

Как уточняет « Коммерсант ъ», зампред правления Газпромбанка Тигран Хачатуров отметил, что передача активов связана с новым этапом развития крупнейшего портфеля коммерческой недвижимости банка.

– Мы с уверенностью можем сказать, что вывели «Мегу» на абсолютно новый уровень: обеспечили непрерывность бизнеса и защиту сотрудников в период турбулентности, создали новые возможности для российских брендов, оперативно заместили 400,7 тыс. кв. м ушедшей ИКЕА, предоставили дополнительные возможности для россиян, инвестировали в развитие инфраструктуры, – отметил зампред Газпромбанка.

Напомним, что Газпромбанк приобрел сеть ТЦ «Мега» у Ingka Group в 2023 году. Однако детали сделки не раскрывались.