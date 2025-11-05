Омск-Информ
·Происшествия

На озере в Омской области загадочно погиб пенсионер

Это произошло в черте города.

В минувшее воскресенье, 2 октября, в Исилькуле Омской области произошел несчастный случай. На озере Городище утонул пенсионер.

По данным следственного комитета, накануне мужчина ушел на рыбалку. Рыбу пенсионер ловил с лодки. Каким образом он угодил в воду, не сообщается. Тело нашли в метре от берега.

Следователи продолжают проверку. Они уже осмотрели место происшествия и провели судебно-медицинскую экспертизу, а теперь опрашивают возможных свидетелей.

