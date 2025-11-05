Омск-Информ
·Происшествия

Омская «трасса смерти» унесла жизни водителя и его молодой пассажирки

Легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом.

Вчера в 10:20 в дежурную часть полиции по Любинскому району поступило сообщение о ДТП на трассе Тюмень – Омск.

На месте происшествия полицейские выяснили, что 30-летний водитель «Чери-Аризо» не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с КамАЗом под управлением 25-летнего мужчины на 588-м километре дороги.

В результате аварии водитель легкового автомобиля и его 21-летняя пассажирка погибли на месте. Все обстоятельства ДТП устанавливают следственные органы.

Пресс-служба УМВД России по Омской области

Алексей Новиков