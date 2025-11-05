Омск-Информ
·Общество

Долматов сообщил о поступлении новых школьных автобусов в Омский район

Новая техника обеспечит безопасность и комфорт для школьников, которые ежедневно добираются до школ из отдаленных населенных пунктов.

В Омском районе обновлен парк школьных автобусов – техника поступила в образовательные учреждения по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Глава Омского района Геннадий Долматов отметил, что новые автобусы переданы в Калининскую, Красноярскую, Морозовскую, Надеждинскую, Пушкинскую школы, а также в Петровскую СОШ № 1 и Сибирскую СОШ № 2. Машины отвечают всем современным требованиям безопасности: оборудованы тахографами, системой ГЛОНАСС и средствами контроля, фиксирующими скорость и маршрут движения.

По данным районного комитета по образованию, в настоящее время к 34 школам Омского района ежедневно подвозятся 2808 учеников. Всего автопарк насчитывает 66 транспортных средств, которые обеспечивают доставку школьников из отдаленных населенных пунктов.

Обновление автопарка позволит повысить безопасность перевозок и снизить нагрузку на существующие маршруты.

Пресс-служба Омского района

