Хоценко посетил омские предприятия металлургической и легкой промышленности

Губернатор ознакомился с работой ведущих производственных площадок региона, обеспечивающих занятость и вклад в экономику Омской области.

Сергей Мельников В рамках рабочей поездки Виталий Хоценко побывал на заводе «СибГазСтройДеталь» и в компании «ТМ Люрис». Глава региона осмотрел производственные цеха, пообщался с руководителями предприятий и обсудил вопросы развития, модернизации и поддержки занятости.

ЗАО «Завод СибГазСтройДеталь» – одно из ключевых металлургических предприятий Омской области. Оно специализируется на выпуске изделий из стальных труб, включая полые профили, фитинги и комплектующие для трубопроводных систем. Продукция предприятия используется в атомной, нефтегазовой, нефтехимической и теплоэнергетической отраслях, поставляется крупнейшим компаниям России.

На заводе трудится около 600 человек, при этом реализуются инвестиционные проекты по модернизации мощностей и расширению производственных линий. В последние годы предприятие демонстрирует устойчивый рост, увеличивая объемы выпуска и налоговые поступления в региональный бюджет.

Особое внимание здесь уделяют поддержке участников специальной военной операции. Завод сохраняет за ними рабочие места, оказывает социальную помощь и обеспечивает возможность профессионального переобучения после возвращения.

– Предприятие вносит значительный вклад в развитие экономики региона, создает стабильные рабочие места и формирует налоговую базу, – отметил Виталий Хоценко. – Правительство Омской области продолжит поддерживать компании, которые инвестируют в импортозамещение и технологическое обновление.

Во второй части поездки губернатор посетил ООО «ТМ Люрис» – предприятие легкой промышленности, выпускающее рюкзаки, ранцы и сумки под брендом LURIS. Компания работает с 2000 года, поставляет продукцию в разные регионы страны и неоднократно становилась лауреатом отраслевых конкурсов «100 лучших товаров России», «Текстиль и мода», «Лучшее детям».

Поддержка эффективных производств, развитие кадрового потенциала и создание современных рабочих мест, по словам главы региона, остаются приоритетами экономической политики Омской области.