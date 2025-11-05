Омский ГАУ представил аграрное образование России на выставке China Education Expo – 2025.

Омский аграрный университет стал участником крупнейшей образовательной выставки Юго-Восточной Азии

Пресс-служба ОмГАУ

Омский ГАУ вошел в состав российской делегации, представив регион на международной площадке, где собрались ведущие вузы мира и тысячи абитуриентов из Китая. Университет на мероприятии представляет Анастасия Крикливая, начальник отдела международных связей.

Участие в выставке стало частью стратегии Омского ГАУ по интеграции в мировое научно-образовательное пространство и укреплению статуса университета как одного из центров аграрных инноваций России.

Мероприятие открылось Днем российских вузов, организованным в Российском культурном центре в Пекине. Здесь прошли презентации университетов России и Китая в очном и онлайн-формате, а также обмен мнениями о развитии совместных программ и перспективных направлений сотрудничества.

Во время выставки состоялись переговоры с руководителем Российского культурного центра в Пекине, представителем Посольства РФ Татьяной Уржумцевой. Обсуждались вопросы расширения академических обменов и участия студентов в совместных исследовательских проектах.

Среди университетов из более чем 20 стран именно Омский и Новосибирский ГАУ стали единственными аграрными вузами, представленными на выставке. Экспозиция омского университета вызвала особый интерес у китайских школьников и представителей образовательных организаций.

Участие в China Education Expo – 2025 открывает для Омского ГАУ новые возможности международного сотрудничества и привлечения талантливых студентов из Китая.