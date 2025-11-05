В Омске завершилась научная школа для химиков

В ОмГУ им. Достоевского подвели итоги недели науки для школьников из Омска, области и Алматы. Участники проекта Scientific Workshop Week работали над собственными химическими исследованиями.

На химическом факультете ОмГУ прошла программа Scientific Workshop Week: School Edition – первая в России научная школа по формуле «1 неделя – 1 проект». Старшеклассники из Омска, региона и Казахстана под руководством экспертов ОмГУ и Университета ИТМО провели серию лабораторных исследований и экспериментов.

Участники работали в мини-группах по 3–6 человек, изучая химические вещества и реакции. Ребята исследовали полимеры, сорбенты и даже создавали собственную зубную пасту.

С приветственным словом к участникам обратился исполняющий обязанности ректора ОмГУ Иван Кротт. Он подчеркнул, что такие проекты помогают школьникам адаптироваться к современным научным вызовам.

– Компетенции, наработанные на этой школе, востребованы в нефтехимической отрасли – одной из ключевых для региона, – отметил Кротт. – Уверен, что знания и контакты, полученные здесь, станут основой будущих профессиональных достижений.

Варвара Краснова

Ученик омской школы № 109 Максим Митин участвовал в проекте «Почему банан пахнет бананом? Эстеры в природе». Вместе с командой он выяснил, что характерный аромат фрукту придает эфир амилацетат, и синтезировал его в лаборатории.

– Меня заинтересовало название проекта, – рассказал Максим. – Было непросто, но с помощью куратора я понял все, что сначала вызывало трудности. Работать в настоящей лаборатории – незабываемый опыт.

Все участники смогут продолжить исследования – опубликовать результаты, пройти стажировку в ИТМО или представить свои идеи инвесторам. Призеры школы получат дополнительные баллы при поступлении в ОмГУ.