·Происшествия

В Омске разыскивают мальчика в коричневой куртке с оранжевыми вставками

Ребенок ушел погулять и до сих пор не вернулся.

Сегодня, 5 ноября, сотрудники поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили о поисках маленького ребенка.

Волонтеры разыскивают 10-летнего Максима Жараспаева. По информации организации, вчера мальчик вышел из дома погулять и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост около 130 см, нормальное телосложение, темные волосы, карие глаза.

Одежда: коричневая куртка с оранжевыми вставками, синие джинсы, черные сапоги, черная шапка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Максима, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Обновлено от 13:00:

Мальчик найден сотрудниками полиции. Выяснилось, что с ним не совершались противоправные действия.

vk.com/la_omsk

Алексей Новиков