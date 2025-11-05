Зарплаты до 700 тысяч: в Омске стали вдвое чаще искать вахтовиков

Больше всего вакансий открыли для разнорабочих.

omskinform.ru

По данным HeadHunter, в Омской области почти в два раза (+72 %) увеличился спрос на вахтовиков. За третий квартал 2025 года работодатели открыли 7,9 тыс. вакансий.

Чаще всего на вахту в Омской области искали разнорабочих (14 %), машинистов (13 %), водителей (11 %), сварщиков(9 %), монтажников (7 %), электромонтажников (6 %), слесарей, сантехников (4 %), поваров (3 %), инженеров ПТО, инженеров-сметчиков и технологов (по 2 %). Более 170 вакансий открыли для врачей.

Зарплаты вахтовиков в 2,6 раза выше рынка. Сварщикам предлагают 237 тыс. рублей (медиана зарплат), геодезистам – 219 тысяч, операторам станков с ЧПУ – 214 тысяч, геологам – 210 тысяч, водителям – 207 тысяч, машинистам – 201 тысячу, начальникам смены, мастерам участка – 200 тысяч.

Топ высокооплачиваемых вахтовых вакансий, открытых в Омской области:

стоматолог – хирург-имплантолог (вахта в Тыве) – от 700 тысяч;

сварщик (вахта в Красноярском крае) – до 650 000;

автоэлектрик (вахта в Чукотском АО) – от 418 до 476 тысяч;

старший сервисный инженер (вахта в Забайкальском крае) – от 366 тысяч;

инженер по надежности (вахта в Забайкальском крае) – от 346 тысяч;

сварщик аргонщик (вахта в Курской области) – от 280 до 560 тысяч.

Отметим, что Омская область занимает четвертое место среди сибирских регионов по количеству вакансий для вахтовиков. Выше спрос только в Красноярском крае, Иркутской и Новосибирской областях.