Умные колонки ушли прохожим: омич обчистил популярный магазин бытовой техники

Теперь омичу грозит до двух лет лишения свободы.

В Омске прокуратура передала в суд уголовное дело о краже из магазина бытовой техники. Фигурантом стал 24-летний местный житель, ранее уже судимый. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

По версии следствия, в июле и августе 2025 года мужчина несколько раз заходил в магазин DNS и похищал с витрин дорогую технику: десять умных колонок и персональный компьютер. Украденное он продавал случайным прохожим, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

В результате действий обвиняемого магазину был причинен ущерб свыше 170 тысяч рублей. Мужчина полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Уголовное дело направлено в мировой суд участка № 76 Первомайского района Омска для рассмотрения по существу.

Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.