В Омской области из-за раннего снега не успели убрать сотни тысяч гектаров урожая

Несмотря на погодные условия, средняя урожайность в регионе выросла почти на 10 %.

В Омской области из-за раннего снега не успели убрать около 200 тыс. га сельскохозяйственных культур. Сейчас сбор продолжается, несмотря на наступившие холода и снова выпавший снег.

Министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа сообщил, что зерновые и зернобобовые собраны на 91 %, а масличные – на 69 %. Однако, несмотря на активные работы, на полях остаются необработанными около 172 тыс. га.

– В настоящее время уборка зерновых и зернобобовых культур в регионе завершена на 91 %. Неубранными из-за агрометеорологических условий остается 169 тыс. га, – рассказал министр на странице губернатора.

Также Дрофа сообщил, что средняя урожайность в области достигла 22,4 центнера с гектара, что на 2,7 центнера больше, чем в прошлом году. То есть средняя урожайность выросла почти на 10 %.

Лучшие показатели сбора урожая отмечены в Марьяновском (32,0 ц/га), Омском (29,3 ц/га), Большереченском (26,0 ц/га) и Горьковском (25,8 ц/га) районах.

Сейчас специалисты ведут постоянный мониторинг оставшихся неубранных площадей, оценивая возможность продолжения уборки урожая в зависимости от толщины снежного покрова. Ведется поиск участков, где возможен обмолот зерновых и масличных культур, чтобы минимизировать потери урожая и завершить уборочную кампанию.