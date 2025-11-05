Омский «Авангард» будет укрощать «тигров» на выезде

Матч будет ранним для омичей.

Сегодня, 5 ноября, состоится матч регулярного чемпионата КХЛ. Омский «Авангард» поборется с хабаровским «Амуром» на выезде.

Напомним, что прошлый матч между «ястребами» и «тиграми» прошел 11 сентября в Омске. По итогам матча счет сложился в пользу омичей. Игра завершилась со счетом 2:1.

Матч в Хабаровске будет ранним для омичей. Игра начнется в 15:15 по омскому времени.

Отметим, что для вернувшегося в команду Клима Костина это первый матч в сезоне. Ранее Костин уже играл в «Авангарде» – в сезоне-2020/2021 он завоевал чемпионский титул в составе омского клуба.