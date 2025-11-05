Профессия, которой нет: в Омске стали работать первые доулы, помогающие рожать

Катерина Коньшина назвала самый прогрессивный омский роддом и рассказала о нюансах работы «женским помогатором».

Шедеврум В России продолжается тенденция к закрытию родильных домов: есть статистика, что за последние пять лет лицензий лишились свыше 150 учреждений. В Омске за последние три года закрыли три роддома, в районах почти повсеместно они прекратили свое существование.

О причинах говорят так: перестали рожать. Однако есть люди, которые считают, если есть поддержка и индивидуальный подход, то роды могут стать самым чудесным и ярким событием в жизни женщины, после которого она будет повторять этот опыт снова и снова.

Так, в Омске появились первые доулы – специалисты, которые сопровождают женщину на всем протяжении беременности, родов и послеродового периода. Катерина Коньшина занимается оказанием именно таких услуг.

Соцработник и слегка медик

– Объясните, кто такая доула и чем она занимается?

– Доула в переводе с древнегреческого означает «служанка». Термин зародился в 1970-х годах в Америке, и связан он с самой первой и самой известной доулой в мире – Пенни Синкин, которая выпустила очень много книг по партнерским родам. Это женщина, которая помогает в родах, беременности и послеродовом периоде. Она профессионально обучена, и суть ее поддержки состоит в том, что она оказывает эмоциональную, физическую, информационную поддержку, в частности в родах и в целом до и после родов.

В России эта профессия пока нигде не значится. Сейчас Европейская ассоциация доул выступила с инициативой к Государственной думе РФ о включении ее в реестр профессий. Поэтому пока что на доулу обучают только на курсах. Лично я обучалась в «Доула Линк» – это онлайн-платформа от Московского института перинатальной поддержки. После обучения выдается сертификат. К тому же пока что это единственная организация, которая добилась права давать дипломы о переподготовке государственного образца.

Такие выдают сравнительно недавно, с прошлого года. У нас официально значится квалификация «соцработник», по сути, мы и занимаемся соцработой. И, что важно, у нас есть право посещать медицинские учреждения, нас обучают врачебным навыкам.

– Необходимо ли медобразование для работы?

– Не обязательно, потому что наша зона ответственности не относится к медицине. Мы не отвечаем за медицинский исход родов. У специалиста есть границы компетенции: мы занимаемся медицинским информированием, полностью обучены и знаем, как происходит процесс родов, какие медицинские манипуляции может предложить врач, какие могут быть плюсы и минусы той или иной процедуры, какие последствия и так далее.

Мы рассказываем, а женщина сама уже принимает решение: соглашаться или не соглашаться на ту или иную процедуру, что выбрать для себя.

Вместо психолога

– На каком сроке беременности доула приходит к женщине?

– К доуле женщина может обратиться в любой период своей беременности, родов. Доулы, бывает, проводят разовые консультации, у меня были клиентки, которых я сопровождала больше эмоционально.

Допустим, с одной моей клиенткой из Петербурга мы договорились общаться на протяжении всей беременности, от зачатия до родов. Мы каждую неделю встречались онлайн и общались. Она мне рассказывала о своей беременности, делилась страхами, тревогами, как к врачу сходила, что вообще с ней происходит.

Эти специалисты могут иметь свою специализацию. Например, бывают родовые доулы, которые поддерживают женщину непосредственно перед появлением малыша на свет.

Встречаются послеродовые доулы. Они помогают женщине прийти в себя после рождения нового члена семьи: организуют быт, владеют навыками восстановления тела, легкими массажными техниками, ухаживают за ребенком.

– Какое количество пациенток прошло через ваши руки? Расскажите про самый первый случай.

– Очень трудно сказать, скольким я помогла. Свой диплом я получила два года назад, работаю как квалифицированная родовая доула. У меня не очень много сопровождения, не стремлюсь поставить это на поток, потому что это очень большая эмоциональная и физическая нагрузка. Сейчас у меня где-то 15 очных сопровождений, есть в онлайн-формате, плюс консультации.

Однако есть еще те женщины, с которыми мы знакомимся, общаемся какое-то время, и потом они не выбирают сопровождение. Либо выбирают другую доулу, то есть находят себе человека, кто более по душе. Потому что должны возникнуть эмоциональный контакт и доверие. Женщина очень уязвима в родах, это все очень лично, интимно, и поэтому важно, кто будет рядом.

Самую первую женщину, конечно же, помню. Ее зовут Евгения, она родила сына Мирона с моей помощью. Мы знакомы были с ее свекровью: когда та узнала, что я отучилась на доулу, она порекомендовала меня.

Омские роддома пока отстают

– Какой у нас роддом самый популярный? И самый доброжелательный.

– У нас ситуация с роддомами в городе не очень позитивно сейчас складывается, в городе-миллионнике осталось всего три роддома: областной роддом, шестой роддом и первый роддом, он же перинатальный центр. И сейчас у многих женщин, кто у меня на сопровождении, возникает трудность, как заключить контракт с роддомом. И они очень переживают, что не смогут рожать там, где хотят.

Самый популярный роддом у нас находится в областной клинической больнице. Туда очень трудно попасть, даже на контракт. Потому что туда можно пойти рожать, если есть осложнения по здоровью, если есть областная прописка или если есть свободные места.

Этот роддом считается самым мягким в городе, а мягкие роды – это течение естественного процесса. Там есть «золотой час» для мамы с малышом – первый час они проводят вместе, есть раннее прикладывание к груди после родов, что считается тоже принципом мягких родов. Лично я видела, что часть потуг женщина в этом роддоме может провести вертикально, я такое встречала нечасто, это считается очень прогрессивным.

В каждом родзале сейчас есть, слава богу, фитболы – это такие помощники в проживании схваток, появились родовые стульчики, во многих родзалах появляются жалюзи, которые помогают убрать яркий свет, очень мешающий женщине рожать.

В целом все роддома доброжелательные, но в Омске пока, конечно, нет прогрессивных роддомов, которые бы применяли на практике принципы естественности в родах.

Например, в Москве или Санкт-Петербурге в «Лахте», где применяют современные технологии и больше базируются на принципах того же Мишеля Адена в принятии родов, то есть там более вольные позы в потугах и в схватках и так далее. У нас пока в Омске такого еще нет, но потихонечку с каждым годом все становится лучше.

– Сколько доул в Омске и сколько стоят ваши услуги?

– В нашем городе пока шесть доул, кроме нас еще есть перинатальные специалисты, консультанты, специалисты по грудному вскармливанию. Есть остеопаты, перинатальные психологи – мы со всеми общаемся и друг другу перенаправляем.

Мой «доульский» контракт в Омске стоит в районе 30 тысяч рублей сейчас, плюс минус несколько тысяч. У остальных, наверное, начиная с 25 тысяч и заканчивая чуть за 30 тысяч рублей.