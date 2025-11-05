Рискуют погибнуть: суровые омские птицы едят камни

Теплая осень позволила глухарям продолжить поиски подходящих камней.

Фото: Управление по охране животного мира

Несмотря на аномально теплую осень, животный мир Омской области активно готовится к зиме. Необычными ритуалами приготовления отличаются крылатые «короли» тайги – глухари. Как рассказали в Управлении по охране животного мира Омской области, лесные птицы заготавливают камни для еды.

Птицы ищут на лесных тропинках, по берегам рек и на галечниках «гастролиты» – особые камни, размером в несколько миллиметров. Такие камни в желудке помогают глухарю перетирать его основной зимний рацион – жесткую и смолистую хвою сосны.

– К наступлению настоящих холодов в желудке у глухаря должно собраться до 1000(!) отборных камешков. Только с таким запасом можно встретить зиму во всеоружии, – рассказали специалисты.

Глухари избирательны в выборе камней: птицы предпочитают гастролиты исключительной прочности, ведь, если «жернова» рассыпятся в желудке, толку от них не будет.

Теплая осень дает глухарям дополнительный шанс подготовиться к зимовке. Пока почва мягкая и сухая, птицы успевают набрать достаточное количество камней, необходимых для переваривания пищи в холодные месяцы.

Недостаток гастролитов – ключевая причина гибели этих редких птиц зимой. Каждый теплый осенний день для глухарей становится возможностью запастись камнями и повысить шансы на выживание.