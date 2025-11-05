Превратившийся в каток Омск накроет снегопад

Омичей призвали быть осторожными на дорогах.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 5 ноября, в Омске и регионе ожидается сильный ветер, холода и снег.

Днем температура воздуха установится в районе –7…–12 °C, местами прогнозируется потепление до –2 °C. Ожидается переменная облачность. Также ожидается небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный, южный 5–10 м/с, с порывами до 14 м/с. Атмосферное давление будет падать.

В ночь на четверг, 6 ноября, температура установится в районе –10…–15 °C, местами –5 °C. Также пройдет небольшой снег. Гололедица с омских дорог не исчезнет. Ветер сохранится южного и юго-западного направления, со скоростью 7–12 м/с.

Отметим, что власти региона призвали омичей быть осторожными на дорогах. Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале, в регионе ожидаются сильная метель и снегопад, а на дорогах будет скользко.

– В Омской области ожидается сильная метель и снегопад, на дорогах возможен гололед. Прошу всех соблюдать правила дорожного движения и правила безопасности, – предупредил глава региона.

Напомним, что на выходных омичи массово попадали в ДТП из-за наступившей зимы.