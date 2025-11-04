Омск-Информ
В Омской области в четвертый раз возбудят уголовное дело из-за разбитой дороги

Ранее наказать так никого и не удалось. Дорогу тоже не починили.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание вновь возбудить уголовное дело из-за плохих дорог в Одесском районе Омской области. Причиной стала жалоба местных жителей.

– На протяжении нескольких лет единственная автодорога, соединяющая несколько сел с другими населенными пунктами, находится в непригодном состоянии. При этом в 2023 году асфальтобетонное покрытие объекта было демонтировано, в результате чего грунтовое полотно, на поверхности которого имеются многочисленные ямы и колеи, систематически размывается, – сообщает Информационный центр СК России.

К селам не могут проехать не только легковые автомобили. Трудно добираться медикам на скорых, пожарным и другим службам.

Жалобы результатов не приносят. Следователи уже трижды возбуждали уголовные дела, но также безуспешно. Прокуроры отменили постановления о возбуждении уголовных дел.

