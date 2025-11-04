Десятки домов останутся без воды во время короткой рабочей недели в Омске

Отключения планируются в нескольких районах города.

@GigaChat

Омский водоканал запланировал ремонт сетей в ближайший четверг, 6 ноября. В связи с этим горожан ожидают отключения холодной воды.

С 11:00 до 18:00 воды не будет в 13 многоэтажках, 8 административных зданиях и больнице и социальном объекте по адресам:

Гусарова, 48, 51;

Октябрьская, 110, 120, 120а, 122, 124, 125, 126, 127, 153;

Герцена, 44, 46, 48, литера Н, 55, 57, 63, 65;

Чернышевского, 6;

Яковлева, 108, 112, 143, 145.

Отключения с 11:00 до 20:00 (2 многоэтажки, 4 административных здания и 1 социальный объект):

5-й Армии, 133, 135, 135/1, 137, 137/1, 141;

Госпитальная, 81а;

частный сектор на улице Марата.

Отключения с 10:00 до 20:00 (43 административных и производственных здания):

Нефтезаводская, 50, 50а, 50/1, 51, 51а, 53, 42, 42/1, 44, 44а, 44/1, 46, 46б;

1-я Заводская, 14, 14/1, 16, 18, 19, 21, 21/2, 23, 23а, 23/3, 25, 25/5, 31а, 39, 39а, 39б, 39д, 41;

Губкина, 1, 1а, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2, 5/2, 7, 7/3.

Отключения с 10:00 до 23:00 (23 многоэтажки, 27 административных зданий, 3 социальных объекта):

Карла Маркса, 41, 41б, 41в, 41/2, 41/3, 41/4, 41/6, 41/7, 41/8, 41/10, 41/13, 41/15, 41/17, 41/19, 41/29, 41/43, 41/56, 41/58, 41/63, 41/100, 43в;

16-й Военный Городок, 338, 339, 340, 365, 366, 367, 368, 371, 374, 381, 382, 383, 389, 414, 417;

Печникова, 190;

Учебная, 190, 192, 192а, 195, 196, 197, 197а, 197а/1, 197а/2, 197б, 199а, 199б, 202, 205, 205а.

Машину с питьевой водой установят возле дома № 417 на улице 16-й Военный Городок.