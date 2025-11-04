Омск-Информ
В Омске за 55 миллионов продают коттедж с теплым бассейном и 5 спальнями

В объявлении говорится, что дом способен продемонстрировать тонкий вкус его хозяина.

В Кировском округе Омска выставили на продажу 2-этажный коттедж площадью 495,8 кв. м. За кирпичное здание 2017 года постройки владелец хочет получить почти 55 млн рублей.

– Дом, который способен продемонстрировать ваш тонкий вкус, чувство стиля и статусность – отличная инвестиция и возможность подарить истинный комфорт близким, – сообщается в объявлении.

В доме есть кухня-столовая и 5 спален, одна из которых с террасой и гардеробом. К зданию также прилагается участок площадью 10,5 сотки, на котором располагаются гараж, баня-сауна и теплый открытый бассейн.

