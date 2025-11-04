Омск-Информ
·Общество

В Омской области простились с погибшим на СВО бойцом

Он погиб в конце лета.

В минувшее воскресенье, 2 октября, жители Знаменского района Омской области простились с погибшим на СВО земляком Александром Дьяконовым. Мужчине было 39 лет.

По данным районной администрации, Александр родился 18.12.1985 в селе Шухово. Погиб 17 августа 2025 года, проявив мужество и героизм.

О профессии омича в мирное время в администрации не сообщили. Осталась ли у мужчины семья, также неизвестно.

·Общество

