Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Остались жена и дочь: на СВО погиб молодой ефрейтор из Омской области

Ему было 33 года.

Вчера, 3 ноября, в Москаленском районе прошло прощание с погибшим на СВО Андреем Макушкиным. Об этом сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия».

Андрей Макушкин родился в 1992 году в селе Минеевка Сергеевского района Северо-Казахстанской области. Потом с семьей переехал в деревню Спартак Москаленского района Омской области. Окончил здесь школу, получил начальное профессиональное образование по специальности «механизатор и водитель». Пошел в армию в ноябре 2013 года. После службы трудился рабочим, потом вахтовиком, потом механизатором.

Он заключил контракт с Минобороны в августе 2023 года. Служил в звании ефрейтора. Погиб смертью храбрых 18 октября 2025 года. У военнослужащего остались жена и дочь.

·Общество

Остались жена и дочь: на СВО погиб молодой ефрейтор из Омской области

Ему было 33 года.
vk.com

Вчера, 3 ноября, в Москаленском районе прошло прощание с погибшим на СВО Андреем Макушкиным. Об этом сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия».

Андрей Макушкин родился в 1992 году в селе Минеевка Сергеевского района Северо-Казахстанской области. Потом с семьей переехал в деревню Спартак Москаленского района Омской области. Окончил здесь школу, получил начальное профессиональное образование по специальности «механизатор и водитель». Пошел в армию в ноябре 2013 года. После службы трудился рабочим, потом вахтовиком, потом механизатором.

Он заключил контракт с Минобороны в августе 2023 года. Служил в звании ефрейтора. Погиб смертью храбрых 18 октября 2025 года. У военнослужащего остались жена и дочь.