Путин и Хоценко поздравили омичей с Днем народного единства

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Омской области с Днем народного единства. Сегодня, 4 ноября, на имя губернатора пришла телеграмма.
– Поздравляю вас с Днем народного единства. Россия всегда была сильна традициями гражданской солидарности и сплоченности вокруг больших, созидательных целей, во имя свободы и независимости Родины. И сегодня сбережение народного единства – наш незыблемый ориентир, надежный залог уверенного развития страны, укрепления ее безопасности, успешного решения масштабных общенациональных задач, – говорится в телеграмме Путина.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Законодательного собрания Александр Артемов также поздравили омичей.
– Поздравляем вас с Днем народного единства! Этот праздник посвящен мудрым урокам прошлого, которые важно помнить для созидания будущего. Во все времена наш народ объединялся во имя защиты Родины. Сегодня единство и общественное согласие имеют особую ценность. Это залог нашей стойкости перед лицом испытаний и уверенности в победе над любым врагом. Пусть многовековые патриотические традиции вдохновляют вас на свершения в интересах Отечества! – говорится в поздравлении Хоценко и Артемова.
Напомним, День народного единства Россия празднуется с 2005 года. В этот день установлен День воинской славы России.