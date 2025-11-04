Огонь вспыхнул под вечер: житель Омской области погиб в пожаре

Обстоятельства выясняют дознаватели.

МЧС

Вчера, 3 ноября, в селе Бражниково Колосовского района Омской области произошел пожар. Как сообщили в МЧС, около 21:12 вспыхнул один из домов.

На место происшествия выезжали 5 спасателей на 2 пожарных машинах. Им удалось ликвидировать открытое горение к 21:38. Однако к этому моменту в доме уже успел погибнуть мужчина.

Площадь пожара составила 10 кв. м. Его причину и обстоятельства гибели человека устанавливают дознаватели.

Отметим, что за минувшие сутки сотрудники МЧС тушили 13 пожаров и ликвидировали последствия 6 ДТП.