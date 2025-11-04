Омск-Информ
·Общество

Резкое похолодание обрушилось на Омск

В городе до –13 °С, а в регионе до –10 градусов.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 4 ноября, жителей Омской области ожидает резкое похолодание. Температура понизится до –5...–10 градусов.

Осадков не ожидается. Порывы ветра могут достигать 13 м/с. На дорогах ожидается гололедица.

По данным Gismeteo, сегодня в Омске будет –8...–13 градусов. Осадков также не ожидается, но будет небольшой ветер.

