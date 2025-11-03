Ночь искусств: актеры Омской драмы читали малоизвестные сказки при свечах

Накануне в Омской драме самобытная литературно-музыкальная программа «Сказки на ночь» прошла в рамках ежегодной общероссийской акции «Ночь искусств».

Фото: Андрей Кудрявцев

В этом году «Ночь искусств» в Омской драме превратилась в волшебное путешествие по сказочным мирам! Представьте: приглушенный свет свечей, чарующая музыка и голоса любимых актеров, оживляющие древние предания. Это была не просто читка, а настоящее театральное действо, погружающее зрителей в атмосферу таинственности и волшебства.

Фото: Андрей Кудрявцев

Открыла вечер омский писатель Наталья Елизарова, поведав о сокровищнице сказок народов России. А дальше началось невероятное! В течение полутора часов зрители превратились в путешественников по разным уголкам мира.

Сначала заслуженная артистка России Ирина Герасимова перенесла зрителей на заснеженный Север, где познакомила их с отважным Ваней Датским. «Сказка народов русского Севера «Ваня Датский», записанная и литературно обработанная архангельским писателем-фольклористом Борисом Шергиным, – для многих стала открытием.

Фото: Андрей Кудрявцев

Театральная молодежь – Алина Заулицкая, Тимур Муллин и Виталий Храмов представили искрометную «Чертову бабу». Сказку в русском стиле придумала Наталья Елизарова.

Фото: Андрей Кудрявцев

А теперь туда, где лето! Заслуженный деятель культуры Омской области Лариса Свиркова укутала зал теплом грузинской сказки о волшебном «Голубом ковре», а заслуженный артист России Олег Теплоухов заставил всех не только посмеяться, но и задуматься об «Исполнении желаний», прочитав еврейскую сказку.

Фото: Андрей Кудрявцев

Завершил этот калейдоскоп заслуженный артист России Владислав Пузырников забавной сказкой фольклориста Степана Писахова «Письмо мордобитно». Автор создал ее на основе картин жизни и нравов северных поморов».

Фото: Андрей Кудрявцев

Вечер получился невероятно душевным и запоминающимся! Актеры Омской драмы не просто читали тексты, но проживали их, даря зрителям возможность прикоснуться к богатой культуре и мудрости разных народов. Запись трансляции доступна на странице театра в соцсети.