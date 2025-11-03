В омские гостиницы теперь проще и быстрее заселяться

Изменения вступят в силу с начала 2026 года.

Правительство России упростило заселение в гостиницы и оформление временной регистрации: теперь для подтверждения личности можно использовать не только паспорт.

С 1 января 2026 года россияне смогут предъявлять водительское удостоверение вместо загранпаспорта, сообщили в Минэкономразвития РФ. Нововведение призвано облегчить процесс для гостей и персонала гостиниц.

Гостиницы получат инструкции на случай технических неполадок, а проверка удостоверений будет проходить онлайн через базы МВД в реальном времени.